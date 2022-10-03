وزارة الثقافة تؤكد على اختيار يوم وطني يجمع العراقيين

وزارة الثقافة تؤكد على اختيار يوم وطني يجمع العراقيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هنّأت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الاثنين، الشعب العراقي بمناسبة ذكرى العيد الوطني “يوم استقلال العراق”.وقالت الوزارة في بيانٍ : يسر وزارتنا أن تزجي أصدق التهاني وأجمل التبريكات إلى الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه بمناسبة حلول ذكرى العيد الوطني للجمهورية العراق. وتابعت، إنَّ هذه الذكرى لهي فرصة مناسبة للدعوة إلى التآخي والتسامح والمحبة وتغليب المصلحة الوطنية، وبناء الوطن على أسس سليمة، ونبذ الخلافات. واشارت الوزارة في بيانها، “لقد سبق لوزير الثقافة حسن ناظم في مناسبات عدة أنَّ بيَّن  أهمية اختيار يومٍ وطنيّ يجمع العراقيين، وأنَّ الوزارة عقدت ندوات دعت إليها أكاديميين وباحثين ومثقفين من مختلف الاتجاهات، وبعد نقاشات طويلة صار الاتفاق على اختيار يوم الثالث من شهر تشرين الأول  يوماً وطنياً؛ لأنَّه يوم دخول العراق إلى عصبة الأمم المتحدة الذي يعني الاعتراف بالعراق دولةً ذات سيادة”. وختمت الوزارة، “وصف الوزير هذا اليوم بوصفه لحظةً تاريخيةً مهمةً، داعياً مجلس النواب إلى التصويت عليه بعد أن قرىء قراءةً أولى”. 

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