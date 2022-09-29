وزارة الثقافة تعلن عن تمديد مدة التقديم لجائزة الإبداع العراقي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، عن تمديد مدة التقديم لجائزة الإبداع العراقي.وذكر بيان للوزارة، أن “اللجنة العليا لجائزة الإبداع العراقي في وزارة الثقافة والسياحة والآثار قررت تمديد مدة استقبال الترشيحات للجائزة في دورتها السابعة بحقولها كافة لغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2022/10/13”.وأشار إلى أن “ذلك جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في المشاركة سواء داخل البلد أم خارجه”.وأضاف، أن “ذلك جاء ايضاً بناء على الطلبات الكثيرة والاتصالات التي تلقتها اللجنة من أدباء وكتاب وفنانين مبدعين، خصوصاً من المقيمين في المحافظات وخارج البلد”، لافتاً الى أن “اللجنة قررت تمديد فترة تقديم المشاركة بالأعمال الإبداعية المشمولة بحقول التنافس على الجوائز لهذا العام”.