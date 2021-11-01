وزارة الخارجية:تسديد(490) مليون دولار للكويت خلال الشهر الماضي

وزارة الخارجية:تسديد(490) مليون دولار للكويت خلال الشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن تسديد العراق مبالغ ضخمة للكويت فيما كشفت عن المتبقي منها.وذكرت سفارة العراق لدى الكويت في تغريدة على تويتر، “العراق سدد لدولة الكويت في 2021/10/26 مبلغ (490)مليون دولار”.وبينت أنه “سيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022، والمقدر بحوالي (629)مليون دولار”.وأكد أن “ذلك لغلق ملف التعويضات نهائياً الى جانب العمل على غلق بقية الملفات العالقة بين جمهورية العراق ودولة الكويت الشقيقة”.

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