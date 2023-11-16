وزارة الخارجية: العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة (يونسكو)

وزارة الخارجية: العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة (يونسكو)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الخارجيَّة، الخميس، أن فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إنجاز يُعيدُ للعراق ثقة العالم.المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، قال في بيان صحفيّ، إنه “بهدف تعزيز مكانة العراق في المحافل الدوليّة، وضمن الدبلوماسيّة الفاعلة في المستوى متعدد الأطراف، فاز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للمدة (2023-2027)، خلال الانتخابات التي أُجريت في مقر المنظمة في باريس يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15، على هامش أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام للمنظمة، المنعقد للمدة 7- 2023/11/22”.وأضاف، أنَّ “هذا المُنجَز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي عملت وزارة الخارجيَّة على تكريسها لإستعادة الفاعليَّة الوطنيَّة في أهم المحافل الدوليَّة تأثيراً”.وتابع، أن “هذا الإنجاز يُعيدُ للعراق ثقة العالم، بمكانته ومكتسابته الحضارية والإرثين الثقافيّ والتربويّ، ويأتي الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، ليكون هذا الحدثُ شاهداً على استحقاق نوعيٍّ للعراق في مجالات التربيَّة والعلوم والثقافة”.وتابع، “وإذ تقدرُ وزارة الخارجيَّة دعم الدول الشقيقة والصديقة لعضوية المجلس التنفيذيّ لمنظمة اليونسكو، فإن الوزارة تُؤكِّد أنَّ نيل هذه العضويَّة يُعدُّ فوزًا لدول وأُممِّ العالم جميعًا، وهو مُكمِّلٌ للمسيرة التي ينشدها العراق تعزيزًا لدورهِ البارز في المستويات العربيّة، الإسلاميَّة والعالميَّة”.واختتم بالقول “نباركُ للدول الشقيقة والصديقة فوزها بعضويَّة المجلس التنفيذيّ واللجان الأخرى التابعة لمنظمة اليونسكو، وندعوهم إلى العمل الجماعيّ المُنتِج لتعزيز القيم الإنسانيَّة النبيلة لما فيه الخير لجميع الشعوب”.

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