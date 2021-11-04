وزارة الخارجية الكازاخستانية تعلن استضافتها لجولة المباحثات السورية

وزارة الخارجية الكازاخستانية تعلن استضافتها لجولة المباحثات السورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن بلادها ستستضيف الجولة المقبلة من محادثات أستانة بشأن سوريا في العاصمة نور سلطان منتصف كانون الاول المقبل.وقال وزير الخارجية الكازاخي مختار تلوبيردي، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس،  إن “الدول الضامنة طلبت منا تنظيم الجولة المقبلة من عملية أستانا، وما زالت موعدها قيد الدراسة وسيكون في منتصف كانون الاول المقبل تقريبا”.وأشار كبير الدبلوماسيين الكازاخيين، إلى أن “الاجتماع سيجمع بين الأطراف الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) وأطراف الصراع السوري ومراقبين بينهم العراق والاردن”، مضيفا أنه “نسعى حاليا لتحديد (مستوى المحادثات) ، فعادة ما يمثل نواب وزراء الخارجية الدول الضامنة”.وشارك في الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى بشأن سوريا، الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان يومي 7 و 8 تموز الماضي، وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة.وناقش الطرفان الوضع في سوريا ومساعدة المجتمع الدولي للبلاد وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية وإجراءات بناء الثقة. 

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