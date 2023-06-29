وزارة الخارجية تستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

وزارة الخارجية تستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت وزارة الخارجية، الخميس، عن استنكارها لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.وذكرت الوزارة في بيان ، أنها”تُعرِبُ عن إدانة واستنكار جُمْهُوريَّة العراق الشديدين، لسماح السلطات السويديَّة لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المُصحَف الشريف بشكل يمثّل إهانة بالغة للمقدسات الدينية”.واكدت الوزارة وفقا للبيان، ان “هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل إستفزازًا خطيرًا لهم”، داعية “المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرُّف ومحاسبة مرتكبيها”.

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