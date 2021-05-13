وزارة الخارجية تستنكر حرق القنصليات الإيرانية من قبل المتظاهرين

وزارة الخارجية تستنكر حرق القنصليات الإيرانية من قبل المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت وزارة الخارجية، ان الحكومة تجدد إلتزامها بأمنِ وسلامةِ البعثات العاملةِ في العراق.وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، ان “الحكومةُ العراقيّة تُجَددُ رفضها وإدانتها بشكل قاطع لأي عملٍ يُعَدُ مزعزعاً لأمنِ وإستقرار البعثات الدبلوماسيّة المقيمةِ في العراق، لاسيما ما تعرّضت له قنصليّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في مدينةِ كربلاء مُؤَخَّرَاً”.واضافت: “إذ نُلفتُ إلى إجراءات الحكومةِ خلال الأيامِ الماضيّة بهذا الشأن، نُشيرُ إلى إستمرار التحقيقات للكشفِ عن هُويةِ  الفاعلين، والأخذِ بالسُبُلِ الكفيلةِ للتوصُّل للنتائج”، لافتة الى ان “الحكومةُ العراقيّة إلتزامها بأمنِ وسلامةِ البعثات الدبلوماسيّة العاملةِ في العراق، وإعتماد جميع السُبُل الضامنةِ لتيسير عملها، وفقاً لما نَصّتْ عليه الاتفاقيّات الدوليّة”.يذكر ان إيران أس دمار البلاد والعباد.

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