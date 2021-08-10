وزارة الخارجية تعلن عن إعادة 240 شخصا من العالقين في بلاروسيا

وزارة الخارجية تعلن عن إعادة 240 شخصا من العالقين في بلاروسيا
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، إعادة 240 شخصا من العراقيين العالقين في بلاروسيا.وقال المتحدث بإسم الوزارة، أحمد الصحّاف، في بيان ، إنه “رحلة لإعادة العراقيين من العالقين والمسافرين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا تتوجه الان إلى بغداد وعلى متنها 240 راكبا”.وأكد الصحاف، أن “الخطوط الجوية العراقية تبذل جهوداً إستثنائية مع الكادر الدبلوماسي المقيم في منسك، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *