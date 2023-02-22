وزارة الداخلية:إكتمال الجواز الإلكتروني في الشهر المقبل

وزارة الداخلية:إكتمال الجواز الإلكتروني في الشهر المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن وصول وجبة من الجوازات وحل مشكلة البطاقة الموحدة، فيما حددت موعد اكتمال العمل بالجواز الالكتروني في بعض المكاتب.وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، إن “وجبة جديدة من الجوازات وصلت مؤخراً وتم حل مشكلة البطاقة الوطنية”، مبيناً أن “ما حصل هو إشكالات تراكمية سابقة بسبب التعاقدات”.وبشأن الجواز الالكتروني، أكد معن أن “مطلع الشهر المقبل سوف يكتمل العمل بالجواز الالكتروني في بعض المكاتب، على أمل أن يتوسع شهرياً ليشمل جميع مكاتب إصدار الجوازات بكل المحافظات”، لافتاً إلى أن “الجواز الالكتروني سيكون متزامناً مع الجواز القديم، لحين البدء بإغلاق المكاتب وتحويل الإصدار من القديم إلى الالكتروني”. 

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