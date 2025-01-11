وزارة الداخلية:الباقي من إكمال الجدار الكونكريتي مع سوريا نحو (132)كم

وزارة الداخلية:الباقي من إكمال الجدار الكونكريتي مع سوريا نحو (132)كم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن إضافة 83 كم الى الجدار الكونكريتي على الحدود مع سوريا.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان، ان: “قوات الحدود نجحت في اضافة 83 كم إلى الجدار الكونكريتي على الحدود السورية بجهود ذاتية اختصرت فيه الوقت والكلفة المالية”.وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت الأربعاء الماضي، عن إتمام بناء 400 كيلومتر من أصل 615 كم من الجدار الخرساني العازل على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا.

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