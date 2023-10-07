وزارة الداخلية:السبت دوام رسمي لكافة دوائر البطاقة الوطنية في بغداد

وزارة الداخلية:السبت دوام رسمي لكافة دوائر البطاقة الوطنية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت وزارة الداخلية، جعل يوم السبت دواماً رسمياً لدوائر البطاقة الوطنية في بغداد.وذكر بيان للوزارة ، أنه “تقرر أن يكون يوم السبت دواماً رسمياً لدوائر البطاقة الوطنية في العاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة، لتسليم البطاقات الوطنية ولحين انتهاء البطاقات المنجزة كافة”. وأضاف البيان، أن “الدوام يبدأ من الـ8 صباحاً ولغاية الـ3 ظهراً، مبيناً أن “هذا القرار ويأتي لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل مهمة تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة إليهم”.

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