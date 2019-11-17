وزارة الداخلية:تفجير ساحة التحرير والحبوبي ليس عملا إرهابيا

وزارة الداخلية:تفجير ساحة التحرير والحبوبي ليس عملا إرهابيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية، الأحد، عن نتائج التحقيقات في تفجيري ساحتي التحرير في بغداد والحبوبي في ذي قار.وقال المسؤول، إن “التحقيقات الحالية للشرطة وجهاز الاستخبارات بالهجمات التي طاولت ساحتي التحرير والحبوبي في الناصرية ، لم تتوصل إلى ما يمكن اعتباره دليلاً على عمل إرهابي، خصوصاً بالنسبة لتفجير الناصرية”.وأضاف، أن “التوقيت الواحد وأسلوب التفجير الواحد والمكانين اللذين استهدفا، يشير إلى شبهة جنائية”.وأكد المسؤول، أن “المتظاهرين في موقعي الانفجارين يتهمون أحزاباً بأنها تحاول ترهيبهم وإخافتهم عبر التفجيرات تلك لوقف التظاهرات”.وشهدت ليلة أول من أمس الجمعة تفجيرات في ساحتي التحرير ببغداد والحبوبي في الناصرية مركز محافظة ذي قار، وراح ضحيتها حتى أمس السبت ثلاثة ضحايا من المتظاهرين، فيما أصيب أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة.

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