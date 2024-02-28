وزارة الداخلية:ضبط (80) كيلو من مادة “الكبتاجون” المخدرة في الانبار

وزارة الداخلية:ضبط (80) كيلو من مادة “الكبتاجون” المخدرة في الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، ضبط 80 كيلو من مادة “الكبتاجون” المخدرة والقبض على 4 متهمين خطرين في محافظة الانبار. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان مقتضب ، إن “المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضبطت 80 كيلو من مادة الكبتاجون المخدرة وألقت القبض على 4 متهمين خطرين في محافظة الأنبار”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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