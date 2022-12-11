وزارة الداخلية تستعد لتسلم الملف الأمني لثلاث محافظات

وزارة الداخلية تستعد لتسلم الملف الأمني لثلاث محافظات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن الانتهاء من خطوات نقل الملف الأمني لقواتها في مراكز ثلاث محافظات وسط وجنوبي البلاد.وذكرت الوزارة في بيان ، أن وزيرها عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم اجتماعاً مع قادة الوزارة وعدداً من الضباط لمناقشة تسلم الملف الأمني في مراكز المدن ونقل المسؤولية بالكامل لثلاث محافظات وهي واسط والديوانية والمثنى.وأكد المجتمعون على إنجاز جميع الاستعدادات اللوجستية والاستخباراتية وتقييم ضباط مراكز الأقسام.كما جرى بحث آلية نقل هذا الملف والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المحافظات.ومنذ أن تم التصويت على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أواخر شهر تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، وتسنم عبد الأمير الشمري منصبه وزيراً للداخلية أعلن أن من ضمن برنامج عمله نقل الملف الأمني داخل المدن من قطعات الجيش العراقي إلى قوى الأمن الداخلي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *