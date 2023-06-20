وزارة الداخلية تطلق حملة # كلا للمخدرات

وزارة الداخلية تطلق حملة # كلا للمخدرات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن انطلاق فعاليات أسبوع كلا للمخدرات بدءًا من اليوم .وذكرت وزارة الداخلية في بيان ، أنه “استنادا الى توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتنظيم حملة اسبوع مكافحة المخدرات ((كلا للمخدرات)) تعلن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق والاشتراك مع قيادات الشرطة في بغداد والمحافظات ودائرة العلاقات والاعلام، بدء انطلاق فعاليات اسبوع كلا للمخدرات من اليوم الموافق 20/6/2023 ببرنامج متكامل لمكافحة المخدرات باتجاهين أمني لضبط ولردع المتاجرين والمروجين بالمخدرات وكل من لهم مساس بها وتوعوي لتثقيف المجتمع من خطر آفة المخدرات ولعدم الانزلاق لها”.وأضافت، انه “الحملة بالتنسيق مع جميع دوائر الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني وهيئة الاعلام والاتصالات ورجال الدين وشيوخ العشائر واساتذة الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والاطباء والقضاة وافراد المجتمع بمختلف صنوفهم وعناوينهم “.

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