وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على (34) آسيويا مخالفا لشروط الإقامة

وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على (34) آسيويا مخالفا لشروط الإقامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، إلقاء القبض على ٣٤ أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة في البصرة.وذكرت الوزارة في بيان ، ان “مفارز مديرية شؤون الإقامة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على (٣٤) أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧”.واضافت، ان ” عملية إلقاء القبض عليهم حصلت بالتنسيق والتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فضلا عن القوة الماسكة للأرض”.واشارت الى، انه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد”.

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