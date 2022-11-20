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بتال:وزارة الصناعة تمتلك (31) شركة واحدة منها فقط تغطي رواتب موظفيها
وزير الخارجية يدعو إلى أهمية بحث التحديات والمُشكلات التي تواجه المنطقة
نائب:إيران وتركيا والكويت تنتهك السيادة العراقية والبرلمان “ساكت”
نائب:حسم رئاسة اللجان النيابية تحتاج الى توافق سياسي
وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على (34) آسيويا مخالفا لشروط الإقامة
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بتال:وزارة الصناعة تمتلك (31) شركة واحدة منها فقط تغطي رواتب موظفيها
مستشارين:(2.5) مليار دولار شهريا خسارة الدولة جراء العطل الدينية وغيرها
بالوثيقة.. نائب يطالب بتفعيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين
نائب:الحكومة الجديدة لم تطلع على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية في الديوانية
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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