وزارة الداخلية تعلن استلامها الملف الأمن لـ(6) محافظات

وزارة الداخلية تعلن استلامها الملف الأمن لـ(6) محافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء،  تسلم الملف الأمني في 6 محافظات.وقال الشمري، في مؤتمر صحفي من محافظة الأنبار : “زرنا اليوم محافظة الأنبار للاطلاع على الواقع الأمني في المحافظة، ومتابعة استحداث بعض المديريات والإقسام التي أمر بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وأشار إلى، أنه “تم افتتاح مبنى قيادة شرطة الأنبار الذي أنجز بفترة قياسية، وسيكون له دوراً في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال وجود مقر متكامل يحتوي على كل متطلبات القيادة والسيطرة”.وأضاف الشمري: “ضمن استعدادات المحافظة لنقل المسؤولية الأمنية لمراكز المدن من الجيش إلى الشرطة، شكلنا قبل أسبوع  مديرية شرطة الفلوجة، وهي مديرية متكاملة من ناحية اقسام النجدة ومكافحة الاجرام وحماية المنشآت وغيرها من مفاصل الوزارة في قضاء الفلوجة”.وتابع “أي ستكون مراكز المدن في الفلوجة والصقلاوية والكرمة  ضمن مسؤولية الشرطة المحلية خلال الفترة القادمة”.وبين، أن “المحافظات المحررة سيكون الاستلام لمراكز المدن”، مؤكداً “أستقرار الوضع الأمني في محافظة الأنبار،  انخفاض مستوى الجريمة الجنائية بشكل كبير”.وأوضح، أن “نقل المسؤولية الأمنية يحتاج الى مستلزمات من ضمنها تهيئة البنى التحتية، لكي تكون الشرطة المحلية قادرة على مسك زمام الامور”، مؤكداً “تسلم المسؤولية الامنية في 6 محافظات”. وعن الإجراءات الأمنية خلال فترة أنتخابات مجالس المحافظات، قال الشمري: إنه “تم تحديد يوم  12/18 من العام الجاري 2023 لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بالتالي فهناك لجنة فرعية لإجراء الانتخابات في محافظة الانبار ستأخذ على عاتقها تفاصيل تأمين الحماية لمراكز الانتخابات”.وأشار إلى، أن “عدد الدرجات الوظيفية التي إقرتها الموازنة لوزارة الداخلية بلغت 37100 درجة، حيث سيكون توزيعها بحسب النسبة المئوية لسكان المحافظة”.وأكمل بالقول: إن “الوزارة ستشرع بقبول المتطوعين من الأعمار 18 – 22  سنة بصفة متعاقد بالشرطة المحلية في النجدة والدفاع المدني والمرور “.

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