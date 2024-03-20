وزارة الداخلية تعلن عن استراتيجية جديدة لإنهاء صالات القمار في المحافظات كافة

وزارة الداخلية تعلن عن استراتيجية جديدة لإنهاء صالات القمار في المحافظات كافة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الداخلية،الأربعاء، عن استراتيجية جديدة لإنهاء صالات القمار في المحافظات كافة، فيما لفتت الى انها خطرة في 3 اتجاهات على شرائح المجتمع.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي ، إن “الوزارة تعتمد استراتيجية مهمة في إنهاء صالات القمار في جميع المحافظات العراقية ونفذت بالفعل سلسلة عمليات نوعية قادت لكشف اغلبها واعتقال العديد من المتورطين بها”، لافتا الى ان “العمليات مستمرة من خلال الرصد الاستخباري وتعاون الأهالي”.واضاف، أن “إنهاء صالات القمار جزء من استراتيجية الداخلية لانها غير قانونية وتمثل خطر في 3 اتجاهات من ناحية تاثيرها السلبي على المراهقين والشباب واثارة الجريمة ناهيك عن تداعياتها الاخرى”.واشار الموسوي الى، أن “عملية ضبط مخبأ لصالة قمار في بعقوبة قبل يومين هي جزء من عمليات متواصلة للوزارة”، مؤكداً أنه “لن تستثني اي منطقة وسنحرص على إنهائها بشكل كلي وفق التعليمات القانونية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *