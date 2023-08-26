وزارة الداخلية:152 ألف بلاغ عن المحتوى الهابط

وزارة الداخلية:152 ألف بلاغ عن المحتوى الهابط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، السبت، ارتفاع عدد البلاغات المقدّمة لمنصّة “بلّغ” الإلكترونيَّة الخاصة بالمحتوى المسيء.وقال مدير قانونية العلاقات والإعلام في الوزارة العقيد الحقوقي عمر خليل إسماعيل، إنَّ”الوزارة أنشأت منصة “بلغ” الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي”.وأشار إلى، أنها”تلقت 152 ألف بلاغ بخصوص هذا النوع من المحتوى، واتخذت من خلالها 44 إجراءً قانونياً”.

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