وزارة الداخلية:4200 جواز دبلوماسي صدر خلال عام واحد فقط

وزارة الداخلية:4200 جواز دبلوماسي صدر خلال عام واحد فقط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن مرتبة الجواز العراقي عالمياً، فيما أحصت فئاته وأعداد الصادرة منه خلال عام.وقال مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة، العميد الحقوقي ماجد عدنان أحمد، لوكالة الأنباء الرسمية،إن “الجواز الدبلوماسي يمنح بحسب القانون إلى رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ونوابهم، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كردستان ومجلس وزراء الإقليم، وأعضاء البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم الحاليين والسابقين، فضلاً عن الدرجات الخاصة، مع وجود استثناءات لوزير الخارجية”.وأضاف أحمد أن “عدد الجوازات الدبلوماسية منذ تأريخ 1/10/2021 ولغاية 1/10/2022، بلغ أكثر من 4000 – 4200 جواز”، موضحاً أن “محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما منح لنواب الدورات السابقة والدورات الحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من قبل وزير الخارجية وفقاً للقانون”.ولفت إلى أن “الجواز الدبلوماسي العراقي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة وهي (الكويت، تركيا، إيران، سوريا، الأردن، تونس، كوالالمبور، أذربيجان، الصين، فنزويلا، صربيا، وفيتنام)”.

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