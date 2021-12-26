وزارة الداخلية:(772) حالة إنتحار للعام الجاري جراء الفقر والبطالة جميعهم من الشباب!

وزارة الداخلية:(772) حالة إنتحار للعام الجاري جراء الفقر والبطالة جميعهم من الشباب!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية ، الاحد، ارتفاع حالات الانتحار في البلاد إلى 772 شخصا خلال العام الجاري بسبب الفقر والبطالة، بارتفاع يقدر بأكثر من 100 حالة مقارنة بالعام الماضي.ونقلت الوكالة العراقية الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، قوله: «بلغت حالات الانتحار خلال العام الجاري 772 شخصا بارتفاع أكثر من 100 حالة عن العام 2020 الذي سجل 663 شخصا». وأوضح المحنا أن «36.6 في المئة من المنتحرين خلال العام الجاري كانت أعمارهم أقل من 20 عامًا، فيما تشكل نسبة الذكور 55.9 في المئة، والإناث 44.1 في المئة».وعزا المحنا أسباب ارتفاع حالات الانتحار إلى الفقر والبطالة وفقدان الأمل بالوضع العراقي الحالي وتدهور الأوضاع الاقتصادية . وأضاف: «وزارة الداخلية اتخذت حزمة تدابير لمواجهة زيادة حالات الانتحار، أبرزها تشكيل لجان متخصصة لدراسة الظاهرة والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار».وتبلغ نسبة البطالة في العراق، الغني بالنفط، 35% جراء الفساد والفشل والنفوذ الإيراني المتزايد  فيما تبلغ نسبة الفقر 45%، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

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