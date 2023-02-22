وزارة الدفاع:سنأخذ”بثأر” الشهداء الذين حموا ” زوار الإمام الكاظم”

وزارة الدفاع:سنأخذ”بثأر” الشهداء الذين حموا ” زوار الإمام الكاظم”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم، إنه “بحسب توجيهات القائد العام القوات المسلحة، زار السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الكريم عبد الحسن السوداني ، يرافقه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بهجت، والناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول عبد الله، وآمر لواء مغاوير قيادة العمليات، مجلس عزاء شهداء حادثة الطارمية، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء المقدم الركن عمار نعمان سلمان العبيدي و(ن.ض) علي ستار جبير كريم الدراجي و(ر.ع) أمير فالح كاظم خلف السراي، والذين استشهدوا أثناء تنفيذهم العمل البطولي لحماية زائري الإمام الكاظم في منطقة الطارمية، شمال بغداد”.وأضاف البيان، أن “السكرتير الشخصي للقائد العام، نقل تعازي ومواساة القائد العام للقوات المسلحة لذوي الشهداء، مؤكداً أن قواتنا الأمنية ستأخذ بثأر الشهداء الأبطال الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن وأرضه الطاهرة”.

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