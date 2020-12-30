وزارة الدفاع الروسية تعلن عن قرب أنتهاء اختبارات منظومات الصواريخ “إس-500”

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن قرب أنتهاء اختبارات منظومات الصواريخ “إس-500”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، قرب الانتهاء من اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز “إس-500″، ودخولها إلى الخدمة العام المقبل.وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كريفوروتشكو، في حديث لصحيفة “كراسنايا زفيزدا” التابعة للوزارة، ان “من المخطط إنجاز اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوي إس-500، ومحطة الرادارات فورونيغ، التي يبلغ نطاق موجاتها متر، ودخولها للخدمة العسكرية عام 2021”.ولفت كريفوروتشكو إلى، أن “وتيرة التزود بالأنواع الحديثة للأسلحة والمعدات التي تم إصلاحها وتحديثها ستبقى عام 2021 على المستوى السابق”.يذكر أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز “إس-500 بروميثيوس” تنتمي إلى جيل جديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي (أرض-جو).وهي عبارة عن منظومة صواريخ ذات مدى إطلاق كبير، وتملك القدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات عالية بالإضافة إلى قدرتها المتزايدة على تنفيذ المهام الخاصة بالدفاع المضاد للصواريخ وعلى اعتراض الصواريخ البالستية.

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