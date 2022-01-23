وزارة الدفاع تؤكد على صحة الفديو بالعثور على رفات (3)مقاتلين عراقيين في الجانب الإيراني

وزارة الدفاع تؤكد على صحة الفديو بالعثور على رفات (3)مقاتلين عراقيين في الجانب الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت وزارة الدفاع ، الأحد، توضيحاً بشأن عثور سكان محليين على رفات 3 جنود قضوا بالحرب العراقيّة الايرانية.وقالت الوزارة في بيان ، أنه “بناءً على الجزء الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لأحد السكان المحليين بمنطقة البساتين داخل الأراضي الإيرانية، عن عثوره على (3) رفات لشهداء عراقيين أحدهم معلوم الهوية يحمل قرص الهوية باسم (خالد أحمد شوكت)”.واضاف البيان انه “تم تدقيق قاعدة بيانات المفقودين بالحرب العراقية الإيرانية من عام 1980 وإلى 1988، من قبل مديرية حقوق الإنسان وتبين وجود قيد للمفقود آنفاً”.واشار إلى انه “تم إجراء الاتصال بالمعنيين من الجانب الإيراني بشأن الرفات، موضوع البحث وتبين أنها محفوظة لدى السطات الإيرانية المختصة وسيتم تسليمها الى الجانب العراقي بأقرب عملية تبادل وحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2008، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

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