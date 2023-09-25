وزارة الدفاع تعلن عن إسقاط مروحية نتيجة خلل فني

وزارة الدفاع تعلن عن إسقاط مروحية نتيجة خلل فني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، سقوط إحدى طائرات الجيش التدريبية، نتيجة خلل فني.وذكرت الوزارة في بيان، إنه “أثناء طلعة جوية تدريبية نفذها طيران الجيش، بواسطة طائرات الهليكوبتر نوع بيل (جت رنجر) المخصصة للتدريب في قاعدة الكوت الجوية التابعة للقيادة، سقطت إحدى تلك الطائرات، نتيجة خلل فني، ما أدى إلى إصابة طاقم الطائرة إصابات خفيفة”.وأضاف البيان، أنه “تم إرسال لجنة فنية من الوزارة، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة”.

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