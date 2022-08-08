وزارة الدفاع تعلن عن تأهيل الطائرات المسيرة نوع CH4

وزارة الدفاع تعلن عن تأهيل الطائرات المسيرة نوع CH4
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن حملة لتأهيل الطائرات المسيرة المستخدمة في رصد تحركات داعش.وذكر بيان للوزارة: ان “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، حضر احتفالية انجاز وتأهيل تصليح الطائرات المسيرة المسلحة نوع (CH4)، التي اقامتها قيادة طيران الجيش، بجهود ذاتية من منتسبيها”.واضاف البيان، ان “الحملة، جاءت لغرض اطلاق هذه الطائرات في سماء العراق ورصد أماكن وجود عصابات داعش الإرهابية والخلايا النائمة وتوجيه الضربات لهم، والقضاء عليهم حتى لا يكون لهم موطئ قدم في أرض العراق”.

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