وزارة الدفاع تعلن عن مصادرة كمية من المخدرات على الحدود العراقية السورية

وزارة الدفاع تعلن عن مصادرة كمية من المخدرات على الحدود العراقية السورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، بمصادرة كمية من الحبوب المخدرة بعد مطاردة المهرب الذي كان يروم ادخالها للعراق عبر الحدود السورية.وذكرت الوزارة، في بيان ، أنه “بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثاني للّواء المشاة الحادي والسبعين الفرقة الخامسة عشرة، من رصد أحد الأشخاص وهو يحاول العبور إلى الأراضي العراقية عبر الحدود الفاصلة مع الأراضي السورية”.وأضاف البيان، أنه “جرى نصب كمين محكم له وأثناء مشاهدته للكمين لاَذَ بالفرار باتجاه الأراضي السورية، وتم مطاردته وإطلاق النار عليه مما جعله يترك خلفه كيساً من النايلون بعد تفتيشه تبين أنه يحتوي على حمالة في داخلها حبوب مخدرة يبلغ عددها (١٠٨،٠٠٠) الف حبة”.وتابع: “سيتم تسليمها أُصوليا إلى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الموصل بموجب وصل استلام”.

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