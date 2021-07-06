وزارة الدفاع ” راح تعزل”..بيع أراضي تواجد قطعاتها إلى الشركات الاستثمارية!

وزارة الدفاع ” راح تعزل”..بيع أراضي تواجد قطعاتها إلى الشركات الاستثمارية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ردت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، على ما تناقلته قناة (anb) الفضائية ضمن برنامج البوصلة حول مشروع استثمار أرض اللواء الثامن في محافظة الأنبار.وقال بيان للوزارة، ان “الأرض تعود ملكيتها إلى وزارة الدفاع والبالغة مساحتها ٣٠٠ دونم من قبل شركة الامارات العصرية، غير المدرجة في القائمة السوداء، والتي قدمت عرضاً ضمن عشر شركات أخرى إلى لجنة فتح العطاءات في وزارة الدفاع لاستثمار الأرض”.وأضاف، انه “حصلت الموافقة على عرض الشركة من قبل لجنة فتح العطاءات ولجنة تحليل العطاءات، وتمت المصادقة على الموافقة من قبل لجنة المتابعة والمصادقة في المديرية العامة للعقود، موضحا، ان “أي استثمار يتم في وزارة الدفاع لأي ارض أو بناية تابعة للوزارة يتم بناءً على سياقات قانونية متبعة في الوزارة”.وأشار الى، إن “نجل وزير الدفاع لا علاقة له بأي استثمار تقوم به الوزارة كون هناك لجان مشكّلة مختصة بهذا العمل، مبينا، أن أي اتهامات غير مبنية على حقائق وأدلة يتم توجيهها لوزارة الدفاع سنقوم بمقاضاة تلك الجهة وسيكون القانون هو الفيصل في هذا الأمر”.

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