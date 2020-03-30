وزارة الرياضة والشباب:أعمال الصيانة مستمرة في جميع الملاعب

وزارة الرياضة والشباب:أعمال الصيانة مستمرة في جميع الملاعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاحد، ان اعمال الصيانة تتواصل في ملعب ميسان الأولمبي.وقال مدير دائرة شؤون المحافظات والاقاليم طالب الموسوي في حديث صحفي، إن “الوزارة تواصل اعمال الصيانة في جميع الملاعب العراقية مستغلة فترة التوقف لتجهيز لملاعب بشكل جيد لدوري الكرة الممتاز”.وأوضح أن “الملاكات الزراعية في وزارة الشباب والرياضة باشرت بعملية قص وصيانة عشب أرضية ملعب ميسان الاولمبي ٢٥ الف متفرج، ليكون على اتم وجه قبيل استئناف الممتاز”.تجدر الإشارة الى ان اتحاد الكرة، قرر تأجيل استئناف دوري الكرة الممتاز حتى اشعار اخر.

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