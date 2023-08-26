وزارة الزراعة:ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية جراء استهلاكها من قبل ملايين الزوار الإيرانيين

وزارة الزراعة:ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية جراء استهلاكها من قبل ملايين الزوار الإيرانيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أسباب الارتفاع النسبي في أسعار بعض المحاصيل، فيما أشارت الى أن هذا الارتفاع تحت السيطرة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي في حديث صحفي، إن “هناك زيادة نسبية في أسعار بعض المحاصيل نتيجة زيادة الاستهلاك عليها وتوافد الملايين من الزائرين الايرانيين لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين “.وأضاف أن “الارتفاع النسبي للأسعار تحت السيطرة”، مشيراً الى أن “الروزنامة الزراعية فتحت باب الاستيراد للمحاصيل، ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتي”.وأكد أنه “خلال الأيام القليلة القادمة ستعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي”.

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