وزارة الزراعة:الجفاف في العراق وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه

وزارة الزراعة:الجفاف في العراق وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، الخميس، من مغبة اهمال استخدام التقنيات الحديثة للسقي، داعيا الى استخدام الطرق الدبلوماسية لتثبيت حصص العراق المائية. وقال القيسي في تصريح  صحفي، ان “ازمة المياه في العراق تفاقمت بشكل كبير ولا بد من إيجاد الحلول العلمية للحد منها”. وأضاف، ان “هنالك عدة محاور يجب الانتباه اليها ووضعها امام المستثمرين الأجانب والمحليين في مجال الزراعة ابرزها عمليات السقي والمراشة وغيرها”. وأشار القيسي، الى ان “العراق مطالب باستخدام جميع اداوته الدبلوماسية والسياسية من اجل الحصول على حصصه المائية”.

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