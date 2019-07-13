وزارة الزراعة:السماح للفلاحين بزراعة المحاصيل الصناعية الاستراتيجية

وزارة الزراعة:السماح للفلاحين بزراعة المحاصيل الصناعية الاستراتيجية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، السبت، عن معاودة الوزارة السماح للفلاحين بزراعة المحاصيل الصناعية الاستراتيجية خلال الموسم الزراعي المقبل، مشيرا الى ان تلك المحاصل لم يتم زراعتها منذ 20 عاما.وقال القيسي في تصريح صحفي ،ان “وزارة الزراعة وسعت من خطتها الزراعية للموسم الصيفي وحتى الشتوي وقد سمحت بتوسيع عمل الفلاحين وشمول زراعة محاصيل مختفية مننذ 20 عاما”.واضاف ان ” المحاصيل الصناعية مثل الكتان والسمسم وزهرة عباد الشمس والقطن جميعها لم تزرع منذ زمن بعيد وفي حال زراعتها فانها ستوفر مواد اولية مهمة للصناعة في العراق”.واوضح القيسي ان “الوفرة المائية والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة مهم جدا واسهم في توسيع عمل الفلاحين سيما بمحاصل الحنطة والشعير وحتى الارز”.

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