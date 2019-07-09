وزارة الزراعة:العراق حقق رقما قياسيا بانتاج الشعير

وزارة الزراعة:العراق حقق رقما قياسيا بانتاج الشعير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي، الثلاثاء، عن استلام وزارة التجارة اكثر من 4 ملايين طن من الحنطة لغاية الان، مشيرا الى أن العراق حقق رقما قياسيا بانتاج الشعير هو الأعلى منذ 20 عاما.وقال القيسي في تصريح  صحفي، ان “وزارة التجارة باعتبارها المستلم لمحصول الحنطة تسلمت اكثر من اربعة ملايين طن في عموم المحافظات وهي مستمرة في استلام المتبقي”.واضاف ان “عمليات الحصاد مستمرة في المناطق الشمالية من العراق ما يعني زيادة في استلام محاصيل الحنطة ليصل الى نحو خمسة ملايين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مفرادات البطاقة التموينية”.واوضح القيسي ان “دعم الفلاح من خلال توفير الأسمدة بنسبة تخفيض وصلت الى 60% والمبيدات بنسبة 70% وتسليم مستحقات الفلاحين بشكل فوري، فضلا عن كميات المياه المتوفرة اسهمت في تحقيق وفرة في الانتاج خلال العام الجاري”.واشار مستشار وزارة الزراعة الى ان “الوزارة حققت فائضا عن الانتاج المحلي لمحصول الشعير خلال الموسم الحالي”، مؤكدا ان “ذلك الانجاز لم يحصل منذ اكثر ن 20 عاما”.

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