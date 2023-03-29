وزارة الزراعة:تصدير المحاصيل يعتمد على الفائض منها في الأسواق المحلية

وزارة الزراعة:تصدير المحاصيل يعتمد على الفائض منها في الأسواق المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت وزارة الزراعة، الآربعاء، الية استيراد المحاصيل وتصدير المحلية، فيما أشارت إلى أن تصدير المحاصيل يعتمد على وجود فائض منها في الأسواق.وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة محمد الخزاعي في حديث صحفي، إن “المحاصيل المحلية التي يتم تصديرها تتركز على منتجات التمور والأعلاف وبعض الخضار والرز العنبر”، مبيناً أن “جميع هذه المنتجات تخضع لمعايير الروزنامة الزراعية في حالات الشحة أو وجود فائض فيها”.وأضاف، أن “المحاصيل التي يتم تصديرها تكون بحسب رغبة الأسواق المجاورة والأسواق الآسيوية”، مشيراً إلى أن “تصدير المحاصيل يعتمد على وجود فائض منها في الأسواق المحلية”.وتابع، أنه “لا يوجد سماح مطلق ولا مانع مطلق في استيراد المحاصيل الزراعية، انما العملية تحددها حاجة السوق المحلية”، موضحاً أنه “في حالة حصول شحة في المحاصيل تكون هناك توصيات بفتح الاستيراد، إما إذا كان هناك فائض منها يتم غلق باب الاستيراد”. 

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