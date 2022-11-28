وزارة الزراعة تعلن عدم حاجة البلد لإستيراد الأسمدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وزارة الزراعة تعلن عدم حاجة البلد لإستيراد الأسمدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، الاثنين، استمرار إنتاج كميات الأسمدة، مشيرة إلى عدم الحاجة للاستيراد.وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة الزراعة طالب جاسب الكعبي، إن “خطة الشركة تحتاج إلى 145 ألف طن من الأسمدة، وسيتم التواصل مع وزارة الصناعة لتجهيز الكمية”، مبيناً، أن “العقد الأول مع الوزارة تضمن تجهيز 50 ألف طن”.وأوضح، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجَّهَ بدعم 50 بالمئة للمزارعين”، مؤكداً “الإيعاز إلى الموظفين بفروع المحافظات كافة ومراكز القَطع بضرورة متابعة تجهيز المزارعين بالمستلزمات كافة، بضمنها الداب واليوريا”.وأضاف، “آلية توزيع الأسمدة بين المزارعين يكون بموجب قرار من الوزارة، ولا يمكن التمييز بين محافظة وأخرى فالتوزيع يكون بالتساوي بالنسبة للسعر والكميات”، مشيراً إلى أن “التعاون مستمر مع الجهات الرقابية والأمن الوطني، إذ لا يتم اطلاق أي كمية إلا بعد إجراء الفحوصات الكاملة عليها”. وتابع الكعبي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، أن “الشركة العامة لصناعة الأسمدة لديها إنتاج مستمر وبامكانها توفير الكميات المطلوبة ولا حاجة للاستيراد”. 

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