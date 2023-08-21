وزارة الزراعة تعلن عن اكتفاء البلد من محصول الحنطة للسنة الحالية

وزارة الزراعة تعلن عن اكتفاء البلد من محصول الحنطة للسنة الحالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأحد، عن اكتفاء البلاد من محصول الحنطة للسلة الغذائية دون الحاجة للاستيراد خلال العام الحالي 2023.وقال وكيل الوزارة ميثاق عبد الحسين الخفاجي في حديث صحفي، إن الحكومة العراقية وضعت مبالغ مالية لدعم المزارعين والمحاصيل الزراعية في قانون الموازنة العامة.وبين، أن إنتاج الحنطة في هذا العام بلغ أكثر من 5 ملايين طن، وهي كمية كافية لدعم السلة الغذائية دون حاجة الوزارة إلى الاستيراد.وأكد الخفاجي، عزم وزارته في العام المقبل على زيادة الدعم للمزارعين بالرغم من تحديات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتغيير الأساليب التقليدية التي كانت تتجاوب مع وفرة المياه وذلك من خلال استخدام الآليات والمعدات التي يمكنها التكيف مع شحة المياه ما يضمن زيادة الإنتاج.

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