وزارة الزراعة تعلن عن رفضها بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية

وزارة الزراعة تعلن عن رفضها بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت  وزارة الزراعة، السبت، انه  لن يتم استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتحويلها إلى سكنية.وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، إن “قرار مجلس الوزراء تمليك العشوائيات أو إلغاء التجاوزات أو تمليكها لشاغليها، لم يأتي اعتباطاً بل جاء وفق أسس قانونية وعلمية”، لافتاً إلى أن “الوزارة مع إنهاء ملف العشوائيات وهيكلتها”.وأضاف النايف، أن “كثيراً من المناطق العشوائية داخل العاصمة بغداد أصبحت سكنية متكاملة تتوفر فيها المياه والكهرباء دون ان تستفاد منها الدولة وهذه العشوائيات بحاجة لتنظيم وعمليات تأهيل بغية إنهاء ملفها بشكل كامل”.وأكد أن “قرار مجلس الوزراء سيسهم بإنهاء العشوائيات، لا سيما بعد أن أصبح كثير من الأراضي الزراعية سكنية، وبالتالي لا بد من أن تكون منظمة لتستفاد الدولة منها مادياً ولضمان استقرار المواطن بتوفير الخدمات”.وأشار إلى أنه “سيتم تقييم المتر الواحد ضمن الأراضي العشوائية والتجاوزات، ما يضمن وجود حركة عمرانية والاستفادة من تنشيط الحركة البنائية”، مشدداً على أن “تنظيمها مهم جداً وتحديداً داخل العاصمة بغداد، لكثرة وجود العشوائيات مع وجود مناطق محرمات تقتضي منح الساكنين فيها أراضٍ بمواقع أخرى، لضمان تنظيم المدن”.وأكد، أن “الحفاظ على تصميم المدن وجماليتها نقطة مهمة جداً مع عدم السماح بالتجاوز على الأراضي الزراعية أو البساتين، وهناك قوانين مشددة بهذا الاتجاه”، مشيراً إلى “التوجه لمعالجة التراكمات السابقة منذ العام 2003 وحتى اليوم”.وبين، أن “وزارة الزراعة، تتجه للحفاظ على الأراضي الزراعية الأخرى، وعدم المساس بها، لأنها ضد تجريف البساتين وتوزيعها على شكل قطع، كذلك ضد استغلال الأراضي الصالحة للزراعة وتحويلها إلى سكنية”.

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