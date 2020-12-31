وزارة الشباب:استضافة العراق لخليجي 25 مازالت قائمة

وزارة الشباب:استضافة العراق لخليجي 25 مازالت قائمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة، موفق عبد الوهاب، الخميس، ان استضافة العراق لخليجي 25 مازالت قائمة كونه الملف الوحيد المقدم على طاولة اتحاد الخليج، مبيناً أن احتضان البطولة ستعيد الروح للملاعب العراقية.وقال عبد الوهاب، بحسب الوكالة الرسمية، إن “لجنة التفتيش المنبثقة من لجنة تقييم ملفات خليجي 25  ستزور العراق قريباً للاطلاع على المنشأة الرياضية واللوجستية والامور الاخرى الواجب توفرها لاستضافة هذه  البطولة”، موضحاً أن” اتحاد الخليج سبق له أن أقرَّ هذه الاستضافة خلال النسخة السابقة والاتحاد الخليجي صرح بأن ملف العراق هو الوحيد بلا منافس”.واضاف عبد الوهاب ان “البعض لديه مخاوف من مسألة تكرار عدم اقرار اقامة البطولة في العراق، ولكن الجميع يسعى وبقوة لاستضافة المنافسة سواءً من الجانب الحكومي أو هيأة التطبيعية لاتحاد الكرة”، لافتاً إلى انه “فيما لو زارت اللجنة وشاهدت بعض الامور ربما لاتساعد على استضافة البطولة من ممكن ان تكون قطر هي المستضيف بدلاً من العراق”.وتابع عبد الوهاب: “لغاية الآن حظوظ العراق كبيرة، وبالنسبة لوزارة الشباب والرياضة فانها تقدم جهوداً حثيثة في توفير كافة مستلزمات إنجاح البطولة من بنىً تحتية وأمور لوجستية بالتنسيق مع محافظة البصرة وبتعاون مباشر من المحافظ اسعد العيداني من خلال التواصل المستمر مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بشأن كافة التفاصيل الدقيقة والمهمة المتعلقة بهذا العرس الخليجي “.وواصل عبد الوهاب ان “العراق بحاجة لمثل هذة البطولة لتقام على ارضه لاعادة الروح للملاعب العراقية كون الجمهور العراقي عاشقاً لكرة القدم، والجميع يأمل أن يخرج الوفد الزائر بانطباعات ايجابية عن استعداد العراق لهذه البطولة لتتم الاستضافة المرتقبة”

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