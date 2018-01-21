وزارة الشباب:التوقيع على برتوكول التعاون مع لبنان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقعت وزارة الشباب والرياضة العراقية، الاحد، برتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة اللبنانية.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزارة الشباب والرياضة العراقية وقعت برتوكول تعاون مع نظيرتها اللبنانية في الجانبين الشبابي والرياضي”.واضاف البيان انه “بحضور وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، ووزير الشباب اللبناني، محمد فنيش، والوفد المرافق له فضلا عن حضور رئيس اللجنة الاولمبية، رعد حمودي وعدد من اعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم”.وتضمن البرتوكول تبادل الخبرات واستضافة المباريات ومعسكرات التدريب ولقاءات ثنائية في مختلف الألعاب.وقال عبطان بعد توقيع البرتوكول ” نامل ان تشهد الأيام القادمة المزيد من الفعاليات واللقاءات “.وكان وزير الشباب والرياضة اللبناني محمد فنيش والوفد المرافق له، قد زار ملعب كربلاء الدولي ٣٠ الف متفرج يرافقه محافظ كربلاء عقيل الطريحي ومستشار وزارة الشباب والرياضة حسن علي كريم ومدير عام دائرة الاستثمار علي الشهرستاني”. وافاد بيان لوزارة الشباب والرياضة ان “ زيارة الوفد الضيف تاتي من اجل تعزيز علاقات التعاون بين العراق ولبنان في المجالين الشبابي والرياضي وعقد اتفاقيات تخدم شباب ورياضيي البلدين، كما سيطلع الوفد الضيف على المنشأت الرياضية في العراق”.ويضم الوفد الشقيق، مدير عام وزارة الشباب والرياضة اللبناني زيد خيامي، ورئيس اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية جان همام، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر.