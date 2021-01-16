وزارة الشباب والرياضة تدعو إلى بذل الجهود لإنجاح استضافة خليجي 25

وزارة الشباب والرياضة تدعو إلى بذل الجهود لإنجاح استضافة خليجي 25
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت وزارة الشباب والرياضة، السبت، جميع المهتمين بالشأن الكروي والرياضي في البلاد، إلى بذل مزيد من الجهد لغرض إنجاح ملف استضافة العراق لخليجي 25 في البصرة.وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في بيان، أن “وزارته ومعها المؤسسات الرياضية والحكومية والمدنية والإعلام ولجان العمل التطوعي ستكون أمام مسؤولية واختبار حقيقي للنجاح في أسبوع عمل يسبق زيارة الوفد الخليجي للبصرة”.واشار إلى، أن “العراق مقبل على استضافة لجنة فنية مختصة من دول الخليج لتَقييم وضع البصرة ومنشآتها الرياضية والخدمية وإمكانياتها لاستضافة بطولة كأس الخليج 25 المقررة نهاية العام الجاري”.واوضح درجال، ان الوفد الخليجي، سيحضر ايضا لمشاهدة المباراةِ الودية التي ستجمع المنتخب الوطني مع شقيقه الكويتي على ملعب جذع النخلة”.واضاف ان “هناك استنفار واسع للجهود والهمم سعياً للنجاح بهذا الملف”. 

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