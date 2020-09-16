وزارة الشباب والرياضة تصادق على ضوابط منح إجازة التأسيس للأندية الرياضية

وزارة الشباب والرياضة تصادق على ضوابط منح إجازة التأسيس للأندية الرياضية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- صادقت وزارة الشباب والرياضة على ضوابط منح وتجديد إجازة التأسيس للأندية الرياضية، فيما ستكون دائرة التربية البدنية والرياضة مسؤولة عن تطبيق قانون الأندية.وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد عودة في بيان ، إنه “قمنا بإكمال ضوابط منح وتجديد اجازة التأسيس للأندية الرياضية وتم مصادقتها من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال”.واشار الى انه “سيكون المسؤول الاول امام وزير الشباب والرياضة وامام الاعلام والجماهير في حال منح اجازة تأسيس لأي نادٍ خارج القانون والضوابط، والتعامل مع جميع الاندية سيكون وفق القانون”.واكد عودة ان “ابواب دائرة التربية البدنية والرياضة ستكون مفتوحة امام الجميع لاسيما الجهات الرقابية ووسائل الاعلام لمتابعة هذا الموضوع”.

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