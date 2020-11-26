وزارة الشباب والرياضة تضع منشآتها لدعم المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية

وزارة الشباب والرياضة تضع منشآتها لدعم المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وضعت وزارة الشباب والرياضة منشآتها لدعم المنتخبات الوطنية والاتحادات والأندية الرياضية تنفيذاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة عدنان درجال، من خلال تهيئة المنشآت والملاعب الرياضية رغم الظروف الصعبة جراء قلة الاموال وجائحة كورنا.وقال مدير قسم الانشطة والبرامج الرياضية في دائرة التربية البدنية والرياضة نجم عبد مطشر في بيان ، إن “ملعب المرحوم علي حسين في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي بعد اكتمال مراحل ادامته، ضيف تدريبات منتخب اشبال العراق بكرة القدم تحضيرا للاستحقاقات القادمة بقيادة الملاك التدريبي بقيادة حسن كمال”.واضاف عبد مطشر ان “المنتخب العراقي للاشبال اجرى مباراتين خلال الاسبوع الحالي مع ناديي القاسم والطلبة من اجل الوقوف على مستوى اللاعبين البدني والمهاري والخططي”، مبيناً أن” اولويات الوزارة تصب في تقديم كافة التسهيلات وتهيئة الاجواء المناسبة لاعداد المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، من اجل تحقيق الانجاز الذي يليق باسم العراق”.واوضح مطشر أن “ملاعب وزارة الشباب والرياضة تحتضن تدريبات منتخبات الاشبال والشباب والنسوي والصم والبكم بكرة القدم، فضلا عن المنتخب العراقي بالعاب القوى ومنتخب ذوي الاعاقة، وتدريبات حكام كرة القدم وكرة الصالات والانشطة والفعاليات المختلفة لرياضة الهواة”.

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