وزارة الشباب والرياضة تعلن عن قرب افتتاح ملعب الزوراء

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن قرب افتتاح ملعب الزوراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، عن قرب افتتاح ملعب الزوراء الرياضي.وذكر بيان للوزارة ، ان ايام قلائل تفصلنا عن اكتمال ملعب الزوراء الرياضي الذي يستوعب 16 الف متفرج بصورة نهائية ، اعلن ذلك مدير قسم المشاريع الاستراتيجية في وزارة الشباب والرياضة المهندس نبيل حمزة ، مبينا ان وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال على اتصال دائم معنا ويتابع عملية انهاء التشطيبات بصورة تامة و أبدى بعض الملاحظات بشأن الملعب خلال زياراته المتكررة للملعب، ووجه بانهاء جميع الأعمال المتبقية بصورة نهائية فيما يخص موقع كبار الشخصيات، ومقاعد المقصورة الرئيسة ، مع التوجيه المباشر بتواجد الملاكات الهندسية في ملعب الزوراء يوميا.واوضح حمزة، ان اعمال ارصفة المداخل الخاصة بالملعب مع نصب اعمدة الانارة لازالت مستمرة بالتزامن مع اعمال الواجهات للجانب الشرقي واعمال المحجر الزجاجي للطابق الاول لموقع كبار الشخصيات بعد اكمال اعمال الطلاء فيه ، ومن الجانب الاخر يجري اكمال تجهيز قاعة المؤتمرات الرئيسية في الطابق الارضي وتنفيذ عدد من الملاحظات الخاصة بمحتوياتها وهي برمتها اعمال تكميلية.وفيما يخص الخدمات الاخرى، قال حمزة انه يجري العمل على ربط شبكة المياه الثقيلة للجهة الجنوبية ، مشيرا الى ان الملعب بحكم المكتمل بصورة تامة ويجري الاعداد حاليا لترتيب حفل الافتتاح الرسمي الذي سيعلن عنه لاحقا.

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