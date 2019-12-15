وزارة الشباب والرياضة تعلن عن قرب افتتاح ملعب الشهداء في منطقة الحبيبية

وزارة الشباب والرياضة تعلن عن قرب افتتاح ملعب الشهداء في منطقة الحبيبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الشباب والرياضة، انها ستباشر ابتداء من اليوم الاحد بفحص اجزاء مشروع ملعب الشهداء 32 الف متفرج (الحبيبية سابقا) في العاصمة بغداد تمهيدا لافتتاحه خلال المدة القليلة المقبلة، ليكون اول ملعب بهذه السعة ينجز في بغداد بعد ملعب الشعب الدولي الذي افتتح عام 1966.وقال مدير عام الدائرة الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد في بيان ، ان “اللجان المختصة ستشرع من اليوم الاحد بفحص المشروع، عقب تأكيد الشركة المنفذة للمشروع إنهاء جميع متطلبات إنجاز المشروع، ومن ثم ستاخذ اللجان على عاتقها تدقيق التفاصيل الخاصة به بدءاً من الهيكل الكونكريتي ثم الارضية والمدرجات والمنظومة الكهربائية والقاعات والمنظومات الاخرى حتى يتم تطابقها بشكل كامل ومن ثم الاعلان عن موعد الانجاز والافتتاح”.واضاف عبد الواحد ان “هذا الصرح المعماري الكبير سيشكل اضافة مهمة للرياضة العراقية، لاسيما وان وزارة الشباب والرياضة بشخص وزيرها احمد رياض بذلت جهودا كبيرة وذللت الكثير من المشاكل والمعوقات لإنجازه أبرزها قلة الاموال المخصصة لمشاريعها، كي تضع هذه المشاريع في خدمة شبابنا ورياضيينا، اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار اهمية العاصمة بغداد وما تضمه من كثافة بشرية يشكل الشباب فيها نسبة كبيرة، وهم بحاجة الى كل رعاية ودعم ليواصلوا مسيرة العطاء”.

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