وزارة الصحة:سنستورد لقاح “فايزر” بعد الاعتراف به من قبل منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة:سنستورد لقاح “فايزر” بعد الاعتراف به من قبل منظمة الصحة العالمية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وعدت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، بزيادة طاقتها الاستيعابية لمصابي كورونا خلال الأسابيع المقبلة ، مشيرةً إلى أنها باِنتظار اِعتراف منظمة الصحة العالمية و fda  للقاح فايزر من أجل استيراده. وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، بحسب الإعلام الحكومي، إن “الطاقة الاستيعابية للأسرَّة جيدة، حيث هنالك ما يقرب من أكثر من 10 آلاف سرير تمت اضافتها خلال الأشهر الأخيرة، أما المختبرات فقد توسعت بشكل كبير”، مؤكداً، أن “الطاقة الاستيعابية ستتوسع في الأسابيع المقبلة، استعداداً  لزيادة الحالات المتوقعة”.وأضاف، أن “الأخبار عن  لقاح فايزر لغاية الآن جيدة، لأنه حقق في التجربة الثالثة فعاليةً جيدةً وصلت إلى 90 بالمئة، لذلك نأمل بعد أن ينتهي من التجارب، أن يحظى بالموافقات الدولية خاصة fda ومنظمة الصحة العالمية، حتى يكون بمقدورنا استيراده”.

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