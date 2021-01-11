وزارة الصحة:لقاح فايزر ضد كورونا سيصل العراق في شهر نيسان المقبل

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الاتحاد العراقي لكرة القدم:رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سيزور العراق قريبا
صحيفة:زيدان يرفض مغادرة إيسكو
اتحاد الكرة العراقي:العمل جار للتعاقد مع أحد المدربين الاسبان لقيادة منتخبنا الاولمبي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد موعد بطولة آسيا في عام 2023
اليوم..خمسة لقاءات ملتهبة في الدوري العراقي الممتاز
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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