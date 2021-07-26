وزارة الصحة تعلن عن إستيراد الأوكسجين من تركيا بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

وزارة الصحة تعلن عن إستيراد الأوكسجين من تركيا بعد ارتفاع الإصابات بكورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، استيراد الأوكسجين من تركيا بعد ارتفاع الإصابات بكورونا.وقال مدير عام دائرة العيادات الشعبية في الوزارة محمد الفرطوسي خلال كلمته في اجتماع خلية الأزمة النيابية، إن “هناك معملاً للاوكسجين في بغداد أسس سنة 2016، حيث ينتج 7 آلاف لتر ويجهز الرصافة ومدينة الطب”.واضاف أنه “لا توجد اي مشكلة في تجهيز الاوكسجين”، مشيرا الى انه “مع الازدياد الحاصل باصابات كورونا، اضطررنا الى استيراد الاوكسجين من تركيا عن طريق اقليم كردستان”.

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