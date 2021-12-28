وزارة الصناعة تعلن عن دعمها للمنظومة الكهربائية الوطنية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، دعم وزارة الكهرباء بـ14 منتجاً يخدم منظومة الطاقة، وفيما كشفت حجم ديون الكهرباء، أشارت الى اتفاق مشترك لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية.وقالت الوزارة في بيان ، إن “وزارة الصناعة والمعادن بتشكيلاتها العامة مستمرة بتنفيذ عقود تجهيز وتنصيب وتشغيل المحطات الكهربائية لصالح وزارة الكهرباء في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، وبطاقات كهربائية مختلفة”، مبينة أن “وزارة الكهرباء لديها الامكانيات العالية من مواد وخبرات هندسية وفنية لتأهيل المحطات الثانوية لتوزيع ونقل الطاقة”.وأضافت أن “الوزارة مستمرة برفد شركات دوائر وزارة الكهرباء بمختلف المنتجات التي تسهم بشكل فاعل في دعم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية منها محولات التوزيع والقدرة الكهربائية بأنواعها والقابلوات الكهربائية بمختلف قياساتها للجهد الواطئ، والمحطات الثانوية ولوحات السيطرة الكهربائية وللجهدين الواطئ والمتوسط، فضلا عن منظومات تحسين معامل القدرة الكهربائية وبعدة أنواع والعدادات الكهربائية بأنواعها (الميكانيكية والالكترونية والذكية والمسبقة الدفع) وأعمدة نقل الطاقة وأعمدة الإنارة وأبراج نقل الطاقة ومصابيح انارة الشوارع الاقتصادية بمختلف الانواع، وصناديق الكيوسك الكهربائية البلرات بأنواعها”.وتابعت أن “وزارتي الصناعة والكهرباء على تواصل مستمرة حيث اتفق الطرفان على بيان حاجة وزارة الكهرباء من المنتجات أعلاه لسنة 2022 ليتسنى لوزارة الصناعة والمعادن الاستعداد لانتاجها واستعدادها الى فصل الصيف القادم وخصوصا تأهيل وتصليح آلاف المحولات العاطلة في شركات وزارة الكهرباء وبجودة عالية واسعار مناسبة”، لافتة الى ان”وزير الكهرباء وكالة قد وجه بتعاون شركات الوزارة في تسهيل مهمة توقيع العقود مع شركات وزارة الصناعة والاسراع في تسليم المحولات المعطوبة لغرض البدء بأعمال الصيانة والتاهيل”.واوضحت الوازرة ان “ديون الكهرباء لصالح وزارة الصناعة زادت على 300 مليار دينار”، مشيرة الى ان “الصناعة مستمرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمة المواطنين والصالح العام”.