وزارة الصناعة توقع عقدا مع شركة “زودياك” التركية لإنشاء معملاً جديداً لإنتاج السمنت في الموصل

وزارة الصناعة توقع عقدا مع شركة “زودياك” التركية لإنشاء معملاً جديداً لإنتاج السمنت في الموصل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، تُوقيـع عقـد مُشاركـة مـع شركـة تركيـة لإنشـاء معمـل جديـد لإنتـاج السمنـت بطاقة انتاجية تصل لمليوني طن سنوياً  فـي مُحافظـة نينـوى.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “وقعـت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقد مُشاركة مع شركة زودياك التركية لإنشاء معمل جديد لإنتاج السمنت في مُجمع حمام العليل بمُحافظة نينـوى”.وأوضـحَ مُدير عام الشركة حسيـن محسـن عبيـد بحسب البيان، أن “الشركتين بموجب هذا العقد ستعملان على بناء شراكة حقيقية لإنشاء المعمل بما يُحقق أهداف الطرفين في تعزيز وتحديث صناعة السمنت تماشياً مع رؤية الوزارة بضرورة تشغيل المعامل المُتوقفة والعمل على إنشاء معامل وخطوط إنتاج جديدة لسد حاجة البلد من مادة السمنت”.وأشار الى أن “الشركة التركية ستقوم بموجب بنود عقد المُشاركة بإنشاء معمل جديد بتكنولوجيا حديثة وبإستخدام وقود الغاز الجاف لإنتاج السمنت بمُختلف أنواعه وبطاقة عقدية تصل إلى مليون وثمانمائة ألف طن سنوياً إضافةً إلى خلق فُرص عمل جديدة بحدود 320 فُرصة”.وأكد عبيد أن “الشركة المُشاركة ستقوم بمنح 10% من الطاقة العقدية كحصة مجانية للشركة والتي تُمثل حوالي50% من صافي الربح، كما ستلتزم بدفع رواتب العاملين من كوادر مُعاونية السمنت الشمالية فضلاً عن تنفيذ برنامج مُشترك لتطوير خبرات الكوادر الفنية والهندسية عن طريق إدخالهم بدورات تدريبية مُختصة بالإنشاء وطرُق التشغيل الحديثة”.وتابع أن “هذهِ الشراكة ستُحقق منافع إقتصادية لكِلا الشركتين وستُسهم في تعزيز صناعة السمنت في العـراق”

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