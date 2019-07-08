وزارة الصناعة تزود القوات العراقية بمدافع الميدان

وزارة الصناعة تزود القوات العراقية بمدافع الميدان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن سعيها للتعاقد لتجهيز قيادة قوات الشرطة الاتحادية ووزارة الدفاع بالمدافع.وقال مدير عام الشركة اكرم شاكر عبدالفتاح في بيان ، إن “مصنع المدفعية من اكبر مصانع الاخاء التابعة للشركة الذي يختص بالانتاج الميكانيكي الثقيل وقد عاود صناعة وانتاج المدافع (D30) في اطار توجه الحكومة والوزارة لاعادة احياء الصناعات الحربية”.وأضاف عبد الفتاح، أن “المصنع قام برفد الشرطة الاتحادية بـ(14) مدفع بسعر الكلفة للاسهام في العمليات العسكرية لتحرير المدن العراقية من دنس العصابات الارهابية”، مفصحا عن “تصنيع (6) مدافع جديدة خلال مدة شهرين فقط جاهزة للتسويق الى الشرطة الاتحادية وحسب الطلب”.واشار إلى “حاجة شرطة الاتحادية الى (54) مدفع على اثر لقاء مشترك مع قائد قوات الشرطة الاتحادية والاتفاق معه على اعداد صيغة عقود بهذا الخصوص”.وكشف المدير العام عن زيارة مرتقبة لـ”فريق متكامل من وزارة الدفاع الى مقر الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية لغرض تفعيل واتمام ابرام عقد بين الطرفين لتجهيز المدافع بحسب الكميات المطلوبة والاسعار التي سيتم الاتفاق عليها”.

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